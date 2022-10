Coté López mostró los resultados de su 'curiosa' intervención abdominal: "No sean envidiosos"

La influencer se sometió a fines de septiembre a una particular ntervención para arreglar su ombligo.

Hace un par de semanas María José 'Coté' López le contó a sus seguidores que se iba a somer a una perticular intervención en su abdomen para arreglar su ombligo.

Es así que la esposa de Luis Jiménez se realizó el procedimiento que duró menos de dos horas y donde solo le administraron anestesia local. "Voy a ir a arreglarme el ombliguito… no podía venir sola porque es con anestesia local", señaló en unas stories en Instagram, agradeciendo a su amiga que la acompañó.

A más de dos semanas de esta intervención, la influencer actualizó su estado y mostró los resultados preliminares del retoque que se hizo en el ombligo, a través de sus stories en Instagram.

"Mi gente, me han preguntado un montón cómo va el lifting de ombligo. Primero les voy a aclarar una cosa, porque apareció en todos los diarios 'el nuevo ombligo' (...) y es mi mismo ombligo", comenzó aclarando Coté.

Frente al espejo y con un tubo pegado al centro de su abdomen, López continuó su explicación: "Mi ombligo no me lo han cambiado, solo que me agarraron con un... esto es un tubo para que presione, no tengo nada más".

"Me agarraron con un hilo de aquí a acá y este tubo tengo que mantenerlo un rato para que haga una fibrosis, así no voy a tener las arruguitas de arriba del ombligo", añadió.

En este contexto mencionó que "no es más que eso, mi guata sigue siendo la misma, mis pechugas siguen siendo las mismas. No es 'se operó entera', como dicen todos los diarios".

"Yo hago ejercicio mi gente, no sean envidiosos, este es mi cuerpo, primera vez que me hago algo en la guata", concluyó.