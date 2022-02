Courteney Cox sobre sus retoques estéticos: "No me di cuenta de que tenía un aspecto muy extraño"

Courteney Cox, quien interpretó a Monica Geller en la existosa serie "Friends", ha hablado sobre el envejecimiento, la inseguridad en su carrera y su cambio de actitud ante los procedimientos cosméticos.

Courteney Cox se sinceró durante una entrevista con The Sunday Times, publicada el pasado domingo (20.02.2022), sobre el envejecimiento y sobre cómo intentó recurrir a procedimientos cosméticos para mantenerse joven.

Durante la entrevista, la estrella de "Friends", de 57 años , también aseguró que, aunque ahora se siente cómoda cambiando y "pareciendo mayor", antes lo pasaba mal. Ahora, dijo, ha renunciado a tratar de verse igual que antes.

"Me estoy viendo muy extraña"

"Hubo un tiempo en el que decías: 'Oh, estoy cambiando. Estoy pareciendo mayor'. Y traté de perseguir eso (la juventud) durante años", dijo al medio. "Y no me di cuenta de que, mierda, en realidad me estoy viendo muy extraña con inyecciones y haciendo cosas en mi cara que nunca haría ahora", agregó.

Cox dijo que un día se dio cuenta de lo que sus amigos "estaban hablando". "Porque la gente hablaba de mí, creo. Pero hubo un periodo en el que dije: 'Tengo que parar. Esto es una locura", añadió.

Cox dijo que se siente identificada con las luchas emocionales de su personaje de mediana edad en la próxima dramedia de Starz "Shining Vale", en la que interpreta a Pat Phelps, una novelista erótica "que atraviesa la crisis de la mediana edad y la menopausia".

"Fue emocionante interpretar a un personaje tan imperfecto y real", dijo Cox.

Crisis de la mediana edad

Y no es solo su personaje el que está luchando con el proceso de envejecimiento: Cox dijo que a ella misma le resulta difícil asimilar que se acerca a los 60 años. "Oh, Dios, es tan difícil incluso oírlo o decirlo. No puedo creerlo", dijo.

"No hay nada malo en tener 60 años; simplemente no puedo creerlo", añadió Cox. "El tiempo pasa tan rápido. No hay duda de que estoy más aterrizada, he aprendido mucho en mi vida: qué disfrutar, qué intentar hacer más y qué dejar ir", dijo.

Refiriéndose a la cobertura mediática de los actores a medida que envejecen, aseguró: "El escrutinio es intenso, pero no sé si podría ser más intenso que el que me hago a mí misma".

"Me siento como si fuera joven"

A pesar de acercarse a sus 60 años, Cox cree que la juventud es más un sentimiento que una fecha en el calendario. "Me siento como si fuera joven", dijo Cox. "Tengo muchos amigos de treinta años, y no pienso en ello. Para mí, tenemos la misma edad, hasta que lo pienso conscientemente".

Por otra parte, Cox reveló algunas inseguridades en lo que respecta a su carrera, asegurando que su confianza se vio mermada hace unos años después de rodar un piloto para una serie que no llegó a producirse.

"Me sacudió durante un tiempo. Quiero decir que, durante años, de alguna manera extraña, tuve miedo de volver a salir", dijo.

