La dura crítica del jurado a Karla Melo en "Aquí se baila": "Vas a tener que ponerte las pilas"

La actriz se enfrentó en un duelo con Vivi Rodrigues, el que fue calificado por los jueces como "el más débil" de la noche.

Un tibio debut, según los jueces, tuvieron la actriz Karla Melo y la bailarina brasileña Vivi Rodrigues, quienes protagonizaron el último duelo en el estreno del programa de baile de Canal 13, "Aquí se baila... talento por sobre la fama".

Mientras Karla y y su bailarín Marlon Fuentes bailaron una salsa estilo urbano con "Está rico", de Marc Anthony, Vivi y Matías Falcón bailaron el merengue "La cosquillita" de Juan Luis Guerra.

Tras las presentaciones, las evaluaciones por parte del jueces fueron poco satisfactorias para ambas. Francisca García-Huidobro lo definió como el duelo más débil de la noche, agregando que Karla habría funcionado en otros programas de baile, pero que aquí el estándar es diferente y que debe ponerse las pilas.

"No estoy contenta. Me parece que es el duelo más débil que hemos visto esta noche… es difícil comparar lo que hizo la señorita Melo después de ver a Jazz Torres bailando urbano. A mí me pareció que había mucha caminata a ninguna parte", expresó García-Huidobro.

E insistió con su crítica. "Usted dice que estaba enojada porque no la habían llamado a otros programas de baile. Yo creo que esta es una coreografía que habría funcionado muy bien en Fiebre de baile, pero todos los cabros que está acá ya estuvieron ahí y algunos ya ganaron esa competencia, incluso", complementó.

Sin embargo, dejó para el final la parte más dura de su comentario. "Creo que vas a tener que ponerte las pilas a full para llegar al nivel que hemos visto esta noche", sostuvo.

En tanto, Neilas Katinas definió a Karla como baile de discotheque y Karen Connolly dijo que no tuvo energía. Asimismo, los jurados concordaron con que Vivi no lo dio todo porque tuvo menos ensayos que el resto.

Frente a esta evaluación, la actriz aceptó las críticas sin hacer mayores comentarios. "Se recibe con cariño, obvio. Ustedes saben más", cerró.

Tras los votos del jurado, la ganadora unánime fue Vivi, con lo que Karla fue la última en quedar en la zona de eliminación.