"Nada lo justifica": La dura revelación de Julio Milostich tras alejarse de su hija por 11 años

El actor fue el nuevo invitado en el programa "De tú a tú", de Canal 13. En la instancia, se refirió en detalle a la compleje relación que tuvo con su hija, quien actualmente tiene 25 años.

Este domingo se transmitió un nuevo capítulo de "De tú a tú", donde el gran invitado fue el actor nacional Julio Milostich.

Martín Cárcamo, conductor del espacio de Canal 13, se dirigió hasta la casa del inérprete en Ñuñoa, donde desarrolla su emprendimiento de cocina, las famosas empanadas por las que se hizo famoso durante la pandemia, "Empanadas la Querencia".

En la instancia, el actor habló sobre temas profesionales y también personales, como por ejemplo, se refirió a la relación con sus hijos, Mateo (15) e Isidora (25).

En la conversación, Milostich señaló lo difícil que fue distanciarse de su hija a los 3 años y el proceso de reencontrarse después de 14 años. "Hay situaciones que de repente, por su inmadurez y cosas que no podemos resolver los adultos, tomamos decisiones equivocadas . Me alejé de la Isi, por no resolver problemas con su circulo familiar", aseguró Julio, visiblemente emocionado.

Y agregó: "La lógica dice que yo como padre debí haber insistido en no separarme de mi hija y que tenía que haber resulto de otra manera el problema que hubo. Fui incapaz y opté por no ir, no fue de un día para otro pero empecé a dejar de ir menos y desaparecí de la vida de Isi".

Si bien dijo que la decisión de alejarse siempre lo persiguió, finalmente lo pensó y optó por volver a la vida de su hija, y lo hizo gracias a las redes sociales.

"Nunca dejó de estar presente para mí la Isidora. Yo siempre tuve mi talón de Aquiles ahí, pero era incapaz de resolverlo, no hallaba cómo... la inmadurez, no sé, nada lo justifica, nada justifica que la haya dejado de ver", contó justo cuandos sus hijos hicieron aparecieron en pantalla.

"Me ayudaron a abrir una cuenta de Facebook, hice el experimento y puse 'Isidora Milostich' y quería ver imágenes, quería verla. Entonces aparecen una cantidad de fotos y yo así, solo en mi lugar, pero viendo a esta personita con 14 años más, pero lo logré. Logré verla como estaba en ese tiempo", expresó.

Por su parte, Isidora lo conoció a través de la televisión en la serie "Héroes" que le pasaban en el colegio. Luego, continuaron por un largo tiempo en contacto, por medio de las redes sociales, sin embargo, el reencuentro se produjo cuando ella llama a su padre, estando al lado de él, y le dice "¿para qué me andai buscando ahora?".

Este reencuentro ha traído un largo y lento proceso de acercamiento y reconstrucción de la historia entre padre e hija. En estos 11 años aún no han terminado de encontrarse, recién sienten que hoy están en un camino más derecho, más en contacto.

Asimismo, no han tenido el momento de curar todas las heridas, están en ese proceso, pero no ha sido fácil, reconocen ambos. En este camino de reconstrucción, Mateo ha cumplido un rol muy importante, ha sido el puente en esta proximidad entre Julio e Isidora, para dar una oportunidad a esta nueva familia.

