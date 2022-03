Las duras críticas que recibió ex integrante de RBD por usar un crop top morado: fans lo defendieron

A través de su cuenta de Instagram, Christian Chávez apareció en una serie de fotografías con un sueter apretado, donde dejó ver su trabajado abdomen.

El cantante y actor mexicano, Christian Chávez, conocido por aparecer en la teleserie Rebelde (RBD) y pertenecer al grupo musical del mismo nombre por varios años, está siendo altamente criticado por usar una particular prenda de ropa.

El actor sorprendió a sus seguidores (y a los no tanto también) al subir a su cuenta de Instagram unas fotografías donde aparece vistiendo un crop top de color morado y mangas largas , que para muchos puede ser considerado una prenda femenina, lo que ha desatado una serie de opiniones.

Chávez además acompañó el top corto con un collar de flores, lentes y un short negro.

"Que mal que se vista de esa manera", "No me gusta que usen ropa que es para mujer. Creo que se vería mejor si usara ropa normal", "Todos quieren llamar la atención así y se ven horribles", fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación.

Si bien el actor no se ha pronunciado sobre estos comentarios, en varias oportunidades ha dejado en claro que la ropa no tiene género, además, no es la primera vez que usa una prenda considerada femenina.

Quienes no dudaron en defenderlo fueron sus fanáticos y también otros famosos mexicanos Marian Seoane, Grettell Valdez, David Alegre, Mónica Huarte y hasta la cuenta de Netflix, plataforma de streaming con la que ha colaborado en distintos proyectos.