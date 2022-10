El cruel meme que afectó sicológicamente Chloë Grace Moretz: "Me volví una reclusa"

Una foto de un paparazzi y un capítulo de "Padre de Familia" al respecto le hicieron un gran daño a la actriz, que padeció de dismorfia corporal.

Una de las figuras jóvenes ascendentes en el mundo de Hollywood es la estadounidense Chloë Grace Moretz.

La intérprete de 25 se hizo conocida en un primer momento por sus roles, siendo una niña en cintas como "500 Days of Summer" y "Kick Ass", pero ya más mayor destactó como "La Viudad" o "Suspiria".

Sin embargo, a su corta la artista ya ha debido enfrentar una difícil situación, todo gracias a un meme . Una foto de ella con una pizza en la mano entrando a un hotel con tacos y en short se viralizó por, supuestamente, dar la sensación que tenía piernas muy largas en relación a su torso . Incluso, la imagen fue parodeada por la serie "Padre de Familia", lo que empeoró la situación.

"Durante mucho tiempo pude ser la Chloë que la gente ve y la Chloë que soy en privado. De repente, esos dos mundos chocaron y me sentí muy vulnerable. Y luego vino la avalancha de horribles memes que me empezaron a enviar sobre mi cuerpo. De hecho, nunca he hablado de esto, pero hubo un meme que realmente me afectó", explicó Grace Moretz en una entrevista con la revista Hunter citada por El País.

Las bromas sobre su cuerpo hicieron que la joven se hiciera una "reclusa" y evitara salir para no encontrarse con paparazzis. Todo este estrés le hizo padecer dismorfia corporal: "Creo que la dismorfia corporal, con la que todos lidiamos en esta sociedad, se magnifica por culpa de la exposición en redes sociales", dijo, agregando que cada vez que veía un fotógrafo cerca de ella "sentía palpitaciones e hiperventilaba".

Grace Moretz.confidenció que la llegada del COVID-19 le dio un respiro para poder controlar la situación, aunque en ese tiempo debió sufrir además la muerte de su padre, la que no estuvo relacionado con la enfermedad: "Decir que los últimos años han sido transformadores es quedarse corta. Soy una chica completamente diferente a la que era antes. Ahora siento que soy una mujer", dijo.