El divertido consejo que le dio Eduardo Bonvallet a Douglas en los inicios de su carrera musical

El cantante nacional recordó su amistad y algunas de las anécdotas que tiene con el ex futbolista en un nuevo capítulo de "De Tú a Tú".

El cantante nacional Douglas y su esposa, la conductora de TV argentina Ana Sol Romero, fueron los invitados de un nuevo capítulo de "De Tú a Tú", espacio conducido por Martín Cárcamo, quien viajó hasta Miami, Estados Unidos, para entrevistarlos.

Douglas formó parte de la Generación 93 del programa Venga Conmigo, espacio con el que empezó a hacerse conocido en el ámbito musical.

En intérprete conversó sobre la cercana relación que tenía con el fallecido ex futbolista Eduardo Bonvallet , quien le dio un particular y divertido consejo para empezar su carrera músical en Chile.

Lee También > "Me quedé dormido y pasó": El accidente de Marcelo Marocchino en presunto estado de ebriedad

"Él siempre me decía: Figurita, tú para cantar tienes que tener el ángel de Julio Iglesias y el desplazamiento de Chayanne", reveló entre risas el cantante.

También confesó que Eduardo Bonvallet le prestó una de sus chaquetas para una de sus presentaciones.

"En el primer capítulo (Venga Conmigo) ibas vestido como tú vienes de la casa. Después cuando ya pasamos algunas etapas, el canal te pasaba la ropa. Entonces, yo no sabía cómo ir vestido", contó.

"Bonvallet me dice: "Figurita, yo te voy a traer la chaqueta que tienes que usar en el debut". Esa chaqueta me la prestó él, por eso es que me queda un poco grande. Es una chaqueta exclusiva, que tiene un sólo botón", relató.

El cantante lamentó mucho el fallecimiento del ex futbolista en 2015. "Fue tremendo. Nosotros vivimos el tema de su depresión endógena tremenda y él tenía esos cambios de estado de ánimo”, comentó Douglas, quien afirmó que su amigo siempre fue una persona muy generosa con los demás.

"La gente lo veía a través del personaje del gurú pero en una conversación era un tipo muy relajado y muy distinto a quien era detrás del micrófono”, recordó.