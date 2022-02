"El Estafador de Tinder" se defiende: "Solo era un chico soltero que quería conocer algunas chicas"

Simon Leviev es acusado de estafar a una decena de mujeres en Europa para financiarse una vida de lujos.

El documental de Netflix "El Estafador de Tinder" ha causado revuelo mundial con la historia de Simon Leviev, un israelí que se dedicaba a engañar y realizar millonarios fraudes a las mujeres que conocía en la aplicación de citas.

Durante los próximos días, el programa estadounidense "Inside Edition" emitirá la primera entrevista del controvertido hombre a nivel mundial. En esta, Leviev, se defiende de las acusaciones, asegurando no ser un fraude, y señalando ser "el caballero más grande del mundo".

En el adelanto de la entrevista se ve a Leviev (anteriormente conocido como Shimon Hayut) acompañado de su novia, la modelo israelí Kat Kolin, señalando que "No soy un fraude, no soy un farsante. La gente no me conoce, así que no pueden juzgarme".

El oriundo de Israel señala además que la producción de Netflix "es como una película completamente inventada".

"Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas de Tinder", dijo Hayut antes de asegurar que también es "el caballero más grande del mundo".

"El Estafador de Tinder"

Según el diario noruego VG, quienes en 2019 hicieron el reportaje en el que se basó el documental de Netflix, Simon Leviev se hacía pasar por el hijo de un millonario empresario de diamantes para engañar a sus citas.

En el documental se muestra el caso de tres mujeres estafadas por el hombre de 31 años. Incluso, una de ellas, mantiene deudas con 9 bancos por más de 250 mil dólares (más de 200 millones de pesos chilenos) por dinero que le facilitó a él.

Mira a continuación el adelanto de la entrevista: