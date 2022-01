El sencillo de Taylor Swift que se hace popular durante Año Nuevo

Durante Año Nuevo la canción "New Year's Day" de Taylor Swift es la canción "navideña" del primer día del año. Esta habla sobre el desborde emocional que genera comenzar un nuevo ciclo

Todas las ceebraciones estan marcadas por alguna canción. En navidad se escucha "All i want for christmas is you" de Mariah Carey. En cambio durante Año Nuevo el sencillo "New Year's Day" de Taylor Swift buscó cumplir la misma función

Esta canción hace alusión a l a ansiedad que provoca empezar el Año Nuevo y dejar atras el pasado.

Tayor Swift durante su carrera ha vendido más de 50 millones de álbumes y 150 millones de descargas digitales de sus sencillos, convirtiéndola en una de las artistas con mayores ventas discográficas del mundo.

La intérprete estadounidense eligió esta festividad para concluir con el sufrimiento que atravesó antes del lanzamiento de su sexto álbum.

Desde el éxito que obtuvo con sus primeros cinco discos, Taylor Swift tuvo que soportar comentarios sexistas, así como los conflictos que tuvo con otros artistas como Katy Perry, Calvin Harris, Kim Kardashian y Kayne West.