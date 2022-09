"Ella quería ser rechazada": Acusan malos tratos de Meghan Markle y Harry a empleados de la corona

En el libro “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” se apuntaron diversos comportamientos de los duques de Sussex antes de su salida de la corona británica.

Un grupo de ex trabajadores a hfirmó aber sufrido malos tratos de parte de Meghan Markle y el príncipe Harry poco antes de dejar la corona británica a principios del año 2020.

Las acusaciones fueron emitidas en el libro de Valentine Low “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”, el que cuenta detalles sobre el comportamiento de los duques de Sussex y su posterior salida de la corona británica.

En el escrito, al que tuvo acceso The Times, se da cuenta de actitudes "abusivas" de Markle y del uso de un lenguaje inapropiado contra los trabajadores de la realeza.

“Cada 10 minutos ella y Harry me gritaban. Era: ‘no puedo creer que hayas hecho esto. Me has defraudado. ¿En qué estabas pensando?’ (...) se prolongó durante un par de horas. No podías escapar de ellos. Ella era una psicópata narcisista”, sostuvo una de las involucradas.

De igual manera, aseguraron que "ella quería ser rechazada, porque estaba obsesionada con esa narrativa desde el primer día".

Otro de los relatos más polémicos es el de la secretaria privada de la pareja, Samantha Cohen, quien habría sido maltratada en una gira por Australia en 2018

“Sam siempre dejó en claro que era como trabajar para un par de adolescentes. Eran imposibles y la empujaron al límite. Era miserable”, aseguró un amigo de Cohen.

De momento, se espera que la totalidad del libro sea publicado el próximo 6 de octubre.