Popular estrella de TikTok, Timbo the Redneck, muere a los 18 años

Su madre Tessie, confirmó la noticia en un video que subió a la cuenta de su hijo. "Mi hijo tuvo un grave accidente ayer y no sobrevivió", señaló.

Los fanáticos de TikTok están de luto por la pérdida de una joven estrella que saltó a la fama gracias a esta plataforma.

Timothy Isaiah Hall, más conocido como "Timbo the Redneck" en TikTok murió el pasado 31 de julio. Así lo confirmó su madre Tessie, quien subió un video a la cuenta de su hijo para entregar la noticia, recogió The New York Post.

"Ya no hará videos", dijo Tessie. "Mi hijo tuvo un grave accidente ayer y no sobrevivió y quiero agradecer a todos por los grandes fanáticos que tuvo. Él amaba TikTok y simplemente creía en todos sus fans y en todos los que lo apoyaron".

El influencer, de 18 años, hace poco se había graduado y estaba iniciando esta nueva etapa como TikToker. En un video de YouTube, Tony, el futuro cuñado de Timothy, quien apareció en algunos de sus videos, explicó que el joven estaba haciendo "donas" en el jardín de la casa de un amigo cuando una camioneta se volcó y lo aplastó.

Tiktok Spanic Pavas Lee También > Tiktoker de 21 años se liga las trompas de falopio y recibe duras críticas en redes sociales

Tras su muerte, se creó una página en el sitio GoFundMe para ayudar a cubrir los costos funerarios.

Tessie en su cuenta de Facebook agradeció las donaciones ya que el monto se había para pagar los gastos se había superado. "Mi familia y yo les agradecemos a todos desde el fondo de mi corazón", cerró.