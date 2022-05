Ex participante de "Rojo, Fama Contrafama" Bárbara Intriago muere a los 43 años

Bárbara participó en el programa "Rojo, Fama Contrafama" en el año 2003. Tras su paso por el espacio musical, se mudó a México y actualmente vivía en Miami, Estados Unidos.

Luego de un sorpresivo diagnóstico de cáncer, Bárbara Intriago, quien se hizo conocida en nuestro país tras su paso por el programa "Rojo, Fama Contrafama", falleció el jueves.

Según detalló el medio mexicano El Diario, la cantante fue diagnosticada con la enfermedad hace un año .

Su amigo y publicista, Erwin Pérez, confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde también compartió una foto de la artista. "Derramo una lágrima por la prematura partida de Bárbara Intriago", comenzó diciendo Pérez.

"Compatriota, compañera de ruta en Miami, cantautora, paradójicamente con una vitalidad arrasadora. Tenía dos niñas pequeñas y un cáncer la derrumbó en el lapso de uno o dos años. Consuela pensar que en su dolencia fue acompañada y ayudada por varias personas amigas, me consta de Cynthia Nilson, Vicky Echeverry, María Isabel Saavedra, Angélica Willard, Dániza Tobar", manifestó.

"Seguro olvido a varias más. Adjunto una foto hermosa que ella misma me envió hace seis meses, donde está justamente con Vicky y Saavedra. En sus textos la Barby me decía 'ya pasará', 'saldré de esto', pero no se pudo; como se dice en Chile, qué lata", agregó.

Bárbara participó en el programa "Rojo, Fama Contrafama" en el año 2003, tras su paso por el espacio musical, se mudó a México para probar suerte como cantante. Actualmente vivía en Miami, Estados Unidos.

La artista, destacó en México por componer la canción de la teleserie "Eva, La Trailera", última novela que fue protagonizada por la también fallecida actriz Edith González.

Dentro de sus grandes logros está haber cantado en el Madison Square Garden de Nueva York y haber hecho duetos con Ricardo Montaner. Además, participó en producciones musicales como sucedió en el 2015 con Julio Iglesias en álbum 'México'.