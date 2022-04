Llegó sola al escenario: Faloon fue eliminada de "Aquí se baila" tras polémica con su bailarín

Marlon Fuentes, su bailarín, no la acompañó en la pista de baile debido a diferencias con la influencer. De este modo, Faloon quedó eliminada a días de la gran final.

Esta es la tercera y última semana de competencia en "Aquí se baila, Talento vs Fama". Este jueves se llevará a cabo la gran final del programa, donde conoceremos al ganador de la segunda temporada.

En esta edición, una polémica amargó a una de las participantes más queridas del espacio.

Se trata de Faloon Larraguibel, quien pisó el escenario en solitario. Cuando Sergio Lagos le preguntó por su bailarín, Marlon Fuentes, explicó que el intérprete no la acompañaría en la pista de baile.

"Son cosas que pasan, pero esas cosas se tienen que quedar detrás de bambalinas, no sacarlas acá. Uno tiene que presentarse con la cara llena de risa y hacer la pega”, indicó Faloon.

Canal 13 Lee También > Última semana de competencia: Eyal Meyer es el nuevo eliminado de "Aquí se baila"

Marlon Fuentes realizó un video explicando su ausencia, donde manifestó que la relación profesional con la conductora de TV no era recíproca.

Tras ver el registro, Francisca García-Huidobro criticó el actuar de Faloon. "Por las imágenes que acabamos de ver, ¿Esa es la actitud de ensayo señora Larraguibel? Usted no estaba ensayando , estaba marcando el paso, fue lo que vimos todos, no es algo que yo me enteré por cahuín", manifestó Fran.

La influencer no se quedó callada ante este cuestionamiento y le contestó a la jurado "lo que tú tienes evaluar es lo que yo haga aquí en el escenario".

Francisca también tuvo palabras para el bailarín por su actuar. "El señor Fuentes estuvo toda la primera temporada y no se fue, me parece de pésimo gusto también, al señor Fuentes se lo digo", afirmó.