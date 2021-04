Forbes declara que Kim Kardashian es oficialmente mil millonaria

La revista estima que el patrimonio neto de Kim se ha disparado a mil millones de dólares, frente a los 780 millones de dólares que se visualizaban en octubre pasado.

Kim Kardashian se ha unido al club de las 10 cifras. Según Forbes, la empresaria es oficialmente multimillonaria gracias a su línea de maquillaje y de ropa, así como el efectivo de "Keeping Up With the Kardashians" y acuerdos de patrocinio.

La revista estima que el patrimonio neto de Kim se ha disparado a mil millones de dólares, frente a los 780 millones de dólares que se visualizaban en octubre pasado, según recoge TMZ.

El equipo de Forbes señaló que la línea de cosméticos de Kim, KKW Beauty y su marca de modeladores Skims son una gran parte del aumento de la riqueza. KKW Beauty estaba generando alrededor de 100 millones de dólares anuales desde su lanzamiento en 2017, y cuando Kim vendió el 20% de su participación en la empresa al conglomerado de belleza Coty, eso puso sobre la mesa la suma de 200 millones de dólares.

Forbes precisó que la participación restante del 72% que todavía tiene en la compañía vale alrededor de 500 millones de dólares por sí sola.

Luego está Skims, que no ha revelado sus finanzas, según Forbes, sin embargo, la revista fija su participación en el conglomerado en alrededor de 225 millones de dólares. El resto de su dinero se encuentra en el ámbito efectivo y otras inversiones, incluidos bienes raíces.

Kim ahora se une a su propia hermana, Kylie, quien se convirtió en multimillonaria con su propio imperio de maquillaje, además de una gran cantidad de otras celebridades que se han incorporado al club de multimillonarios en los últimos años, incluido su ex esposo Kanye.