Qué significa identificarse como una persona no binaria (al igual que Demi Lovato y Sam Smith)

"Entienden su género de una manera que va más allá de simplemente identificarse como hombre o mujer", explican desde la LGBT Foundation.

Demi Lovato, Sam Smith, Ruby Rose, Miley Cyrus y Ezra Miller son algunos de los artistas que contaron que se identifican como "no binario". Pero ¿Qué significa exactamente?.

AFP Lee También > [VIDEO] Sam Smith se identifica como no binario: "No soy hombre ni mujer"

Las personas no-binarias pueden sentirse como hombre o mujer a la vez, ninguno de los dos o identificarse con un género durante un periodo y con otro durante otro.

¿Qué es ser no binario?

Según explica LGBT Foundation, originaria de Reino Unido, si te sientes identificado con el mismo género que te asignaron al nacer se conoce como una persona cisgénero (o cis), pero cuando una persona siente que el sexo asignado al nacer no corresponde con su identidad, en ese caso puede identificarse como trans o no binario.

Instagram

Desde la fundación señalan que "no binario" se utiliza "para describir a las personas que sienten que su género no se puede definir dentro de los márgenes del género binario". Es decir, hombre y mujer.

"Entienden su género de una manera que va más allá de simplemente identificarse como hombre o mujer", afirman.

Las personas no binarias sienten que su género es fluido, que puede cambiar y fluctuar o tal vez no se identifican permanentemente con un género en particular. arían de persona a persona y pueden cambiar con el tiempo, pero general incluyen un sentido de combinación y/o alternancia de género.