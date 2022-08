Gloria Simonetti recordó la muerte de su esposo en "De tú a tú": "Ya no estaba acá"

"Yo me acostaba con él en la camilla y le cantaba, porque a mí me quedaban unas señales de películas en donde el sonido que reciben las personas que están en este trance pueden volver a conectarse. Como no me gusta ser víctima, le podría haber hecho un recital a Jorge y ya no, ya no estaba acá", contó la cantante.

La cantante Gloria Simonetti fue la invitada de una nueva edición del programa "De tú a tú", estelar de conversación conducido por Martín Cárcamo.

La cantante repasó diversas etapas de su vida con el comunicador, siendo el fallecimiento de su esposo, Jorge Nogués, unos de los temas más sensibles.

La intérprete recordó que él murió tras atragantarse con un pedazo de carne. "Él falleció en un restorán ubicado en la calle El Bosque. No hubo nadie quien hicieron la maniobra de Heimlich. En vez de llevarlo al Hospital Militar, que estaba a dos minutos, lo llevaron a la Clínica Alemana y llegó con más de 20 minutos sin oxígeno al cerebro. Todavía no me explico, pero lo tuvieron conectado durante cuatro días y murió", afirmó.

Gloria Simonetti se enteró de la lamentable noticia por su suegra. "Ella me llamó y me dijo: 'Gloria, vente a la clínica porque Jorge está acá'. Yo pensé que había chocado. Llegué a la Clínica Alemana y lo primero que pregunto es si está en urgencias. Me dicen que no, que no está en urgencias, que está en la UTI. Y ahí llegué a la UTI", aseveró.

"Yo me acostaba con él en la camilla y le cantaba, porque a mí me quedaban unas señales de películas en donde el sonido que reciben las personas que están en este trance pueden volver a conectarse. Como no me gusta ser víctima, le podría haber hecho un recital a Jorge y ya no, y a no estaba acá" , indicó.

"Eso fue violentísimo porque Cristián (su hijo) se había ido de cura hace un año. Mis dos hombres que atendía, mi generación de actividad amorosa, de repente ya no estaban más", recordó.

Tras ser consultada sobre cómo enfrentó la muerte de su esposo, la cantante afirmó que "de alguna manera, alguien me estaba mostrando un camino que él tenía que irse y yo tenía que aprender a vivir sin él".

"De hecho, el día anterior habíamos estado en el pub de su hija Paola, en la calle seminario. Pero para que veas cómo son las cosas del destino, estaba claro que nosotros no íbamos a estar más juntos", indicó.

"Preferí centrarme en la música y empezar de nuevo. Me recuerdo que Jorge murió en noviembre, y yo en diciembre hablé con Horacio Saavedra, y le dije que me consiguiera lo que sea porque yo no quería pasar Año Nuevo acá. Recuerdo haberlo pasado en Coquimbo cantando y después sola en la habitación del hotel", finalizó.