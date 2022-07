Hijo de una de las mejores amigas de Meghan Markle es encontrado muerto en extrañas circunstancias

Se trata del pequeño George de tan solo 9 años de edad. Aún no se confirma su causa de muerte.

Un complejo momento vive el círculo cercano de Meghan Markle: El hijo de una de sus mejores amigas fue encontrado muerto en extrañas circunstancias en su vivienda.

Se trata del pequeño George de tan solo 9 años de edad, uno de los hijos de la ex modelo Kelly McKee Zajfen.

"Mi dulce bebé. Mi mundo está hecho añicos en un millón de pedazos. Tengo poca capacidad para respirar. Fuiste la luz de mi vida. Tu sonrisa hizo que la habitación fuera tan brillante y tu corazón era el más perfecto y dulce. Dejaste esta Tierra y dejaste atrás a tanta gente que te amaba. No sé cómo puedo seguir. Cómo puedo funcionar, pero lo intentaré", escribió la madre del menor en una de sus últimas publicaciones de su cuenta de Instagram.

Según consignó el periódico británico Daily Mail, una fuente cercana a la familia aseguró que el menor no padecía de problemas cardíacos. Fue hallado “inconsciente” en su hogar. No obstante, la causa de muerte aún no se confirma y se esperan los resultados de la autopsia.

"No puedo comprender nada de eso. Se están haciendo arreglos para el funeral y se darán más detalles", agregó McKee Zajfen.