Hombre reconoce que hizo bullying a un compañero en el colegio y le pide perdón 15 años después

El sujeto reconoció que durante los recreos le quitaba la comida a un compañero y la ingería frente a él.

Un humorista estadounidense reconoció que hizo bullying a un compañero del colegio y, 15 años después de ello, le pidió disculpas.

Se trata de Joe Erwin, un humorista que cuenta con más de 113 mil seguidores en TikTok, donde fue consultado por uno de sus fans respecto a "¿qué cosa terrible hiciste de niño y de la cual te sientes realmente mal ahora siendo adulto?".

Ante esto, el joven manifestó que le hizo bullying a un compañero del colegio durante los recreos, pues le robaba la comida y se la comía delante de él.

"En el comedor siempre nos servían pizza y siempre nos sentábamos uno al lado del otro. De hecho, jugábamos juntos en el recreo, éramos amigos. Él era pequeño de tamaño y yo un chico gordo. Pensaba: 'Como es tan pequeño, no tiene hambre como yo'", relató.

En esa línea, agregó que le quitaba su comida y que pese a que su par le cuestionaba su actuar, Erwin no se detenía. "Una vez que se daba cuenta, me decía: 'Escucha, no me gusta que hagas eso' . Yo le contestaba que estaba hambriento y me comía la pizza enfrente de él. Se quedaba sin almorzar".

Conocida su historia, decidió buscar a su compañero para pedirle disculpas. Sólo recordaba que se llama Dylan y afirmó: "Si estás ahí, lo siento mucho . Quiero llevarte a la pizzería más cara que se te ocurra".

"Sé que esto no va a compensar lo otro, pero quiero decirte que lo siento mucho", apuntó.

Pasaron los días y la búsqueda de Erwin dio frutos, dado que logró dar con Dylan a través de Facebook, tras encontrar un anuario en el que encontró su apellido.

Ambos conversaron y el humorista le mandó el video pidiéndole disculpas. Dylan afirmó que lo recordaba y dio por superado el episodio, afirmando que la próxima vez que se vieran le tocaría a Erwin pagar las pizzas .