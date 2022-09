Estudio revela que hombres solteros son los que menos lavan sus sábanas: pueden tardar hasta 4 meses

Según la encuesta, realizada en Reino Unido, el 45% de hombres solteros tardan en lavar sus sábanas hasta cuatro meses mientras que el 62% de las solteras lo hace cada dos semanas.

¿Con qué frecuencia lavas las sábanas de tu cama? Esa fue la curiosa pregunta que una marca de ropa de cama, Pizuna Linens, le quiso hacer a un grupo de consumidores en Reino Unido hace algunos meses.

Las respuestas a estas interrogantes sorprendieron a muchos, ya que la encuesta arrojó que casi la mitad de los hombres solteros no lavan las sábanas hasta por cuatro meses seguidos, y el 12% admitió que las lava cuando se acuerda, lo que podría ser incluso más tiempo.

El estudio fue hecho a 2.250 adultos del Reino Unido mayores de 18 años y en el también se descubrió que el 62% de las mujeres solteras cambian la ropa de cama una vez cada dos semanas, mientras que solo el 29 % de los hombres solteros lavaban las sábanas con la misma frecuencia.

En cambio, el 45% de los hombres solteros admitió que solo lavaba sus sábanas cada tres o cuatro meses. En tanto, las parejas suelen lavar o cambiar sus sábanas cada tres semanas.

Las razones para no hacerlo con frecuencia fueron bien variadas: algunos dijeron que se les olvidaba, otros que no les importaba, mientras que un grupo dijo no tener otra ropa de cama para recambio.

Según detalla Metro Es preocupante que el 41% de los adultos del Reino Unido no crea que las pautas recomendadas para lavar la ropa de cama sean ciertas. Se recomienda lavar diferentes partes de la ropa de cama después de diferentes períodos de tiempo, dependiendo de la frecuencia y el tiempo que duerma en su cama.