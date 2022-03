"Ha sido duro": La honesta revelación de Julián Elfenbein sobre su quiebre con Daniela Kirberg

El animandor será el segundo invitado en la nueva temporada de "De tú a tú". En la instancia recordará la díficil operación a la que se sometió hace varios años y con la que pudo haber quedado con parálisis facial.

Un gran debut tuvo la noche del domingo la segunda temporada del programa de conversación “De tú a tú”, conducido por Martín Cárcamo.

En esta nueva edición, el animador dio la bienvenida al programa desde las calles de Miami, donde su primer entrevistado fue uno de sus ídolos de toda la vida: José Luis Rodríguez, “El Puma”.

Pero la lista de celebridades no se queda ahí, ya que para el segundo capítulo el gran invitado será el animador de Chilevisión, Julián Elfenbein . De hecho, en el episodio de anoche se mostró un primer adelanto de lo que se podrá ver el próximo domingo.

En la instancia, Julián recordará la díficil operación a la que se sometió hace varios años y con la que pudo haber quedado con parálisis facial. Además, se refirió a la separación con su esposa, Daniela Kirberg.

En el adelanto, se ve cuando Martín Cárcamo le pregunta a Elfenbein sobre el quiebre, el que se produjo en 2019: "¿Cómo te pegó la separación?".

Canal 13 Lee También > Joaquín de "Contra Viento y Marea" fue internado en la UCI: su madre entregó detalles de su salud

"Dura, dura. Fue difícil. O sea, hasta el día de hoy ha sido duro", comentó el animador de Pasapalabra y agregó que sus hijos solo los ve dos semanas al mes.

"Las dos semanas que estoy con los niños, semana por medio, solo me dedico a ellos. Si tú me invitas a un cumpleaños no voy a ir", sostuvo.