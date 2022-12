"Voy por el buen camino": Ibai revela los logros de su campaña para bajar de peso

Fue a fines de octubre que Ibai anunció "el mayor reto de toda su vida", que contemplaba cambiar sus hábitos alimenticios y hacer más ejercicio físico.

El streamer español Ibai Llanos reveló que ha bajado siete kilos en su primer mes trabajando por bajar de peso.

Fue a fines de octubre que Ibai anunció "el mayor reto de toda su vida", afirmando que iniciaría una campaña para bajar de peso, incluyendo la modificación de sus hábitos alimenticios y empezando a hacer ejercicio.

"Estoy gordo. Y es un problema, obviamente, y es un estado físico que quiero cambiar ", sostuvo en dicha oportunidad, contando que "pienso en que estoy gordo todos los días de mi vida. Me cuesta agacharme, hacer deporte, no me gusta el físico que tengo, porque tengo que comprar ropa muy específica".

"Me lo he tomado con humor, pero ya hay un punto en el que necesitas un cambio físico, o al menos eso siento yo", añadió Ibai, reconociendo que iniciaría trabajos para bajar de peso. "Mi cambio físico ha ganado una prioridad absoluta . Es lo más importante de mi vida junto con mi streaming y KOI (su equipo de e-sports)".

A más de un mes de aquel anuncio, este lunes Ibai contó pequeños detalles de cómo ha sido el proceso a través de Twitter.

" He perdido siete kilogramos en el primer mes", partió señalando el streamer.

"Intento no mirar el peso más de una vez en dos o tres semanas. Voy chill", agregó.

En esa línea, aclaró que "no quiero batir ningún récord ni ser el más rápido en perder peso, pero voy por el buen camino y quería decíroslo por si os sirve de motivación".

"¡Vamos carajo!", cerró Ibai.