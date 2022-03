Ignacio Lastra recuerda accidente con imagen de su auto quemado: "La vida da segundas oportunidades"

"Como voy a hacer el gimnasio en la casa, puedo usar las llantas y el tubo de escape para adornar", sostuvo el ex chico reality.

En mayo se cumplirán cinco años del accidente vehicular que protagonizó Ignacio Lastra en Providencia, el cual provocó que el automóvil en el que iba terminara incendiándose.

Sin embargo, este miércoles se conocieron detalles desconocidos respecto a lo que ocurrió con el vehículo.

Se trataba de un Mini Cooper color cobre, del año 2012, que conducía el ex chico reality, quien iba junto a su entonces pareja, Julia Fernandes.

A través de Instagram, Ignacio Lastra reveló el estado en el que se encuentra el vehículo, a través de una fotografía que tituló: "La vida da segundas oportunidades".

Y en diálogo con LUN entregó detalles sobre por qué se lo quedó . "Porque es mío igual. Nunca lo quise vender como chatarra y finalmente no molesta a nadie donde está. Algún día se va a pudrir acá", afirmó.

Al ser consultado sobre si no le trae malos recuerdos, sostuvo que "si todo lo que hubiera venido después del accidente hubiera sido malo, quizás lo odiaría, pero como todo se ha dado tan bien, no le tengo mala onda".

"No me genera ninguna sensación ni sentimiento negativo. Pasamos buenos momentos y, como he podido superar todo, me quedo con ellos", agregó.

Actualmente, los restos del vehículo se encuentran en una parcela en Chicureo, que es propiedad de un familiar.

"Encuentro que tampoco se ve feo en este espacio, es como parte de la estética. Como voy a hacer el gimnasio en la casa, puedo usar las llantas y el (tubo) de escape para adornar", complementó Lastra.