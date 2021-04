J Balvin y su novia Valentina Ferrer confirman que se convertirán en padres

La modelo y actriz argentina mostró su abultado vientre en la portada de Vogue México. "Se va agrandando la familia", escribió la mujer en su cuenta de Instagram.

J Balvin y Valentina Ferrer se convertirán en padres por primera vez.

El reggaetonero colombiano y la modelo argentina confirmaron la noticia a la revista Vogue México, y posaron para la portada mostrando el abultado vientre de la también actriz y presentadora de televisión.

TikTok Lee También > "Muchas felicidades": el "Canelo" Álvarez confirmaría embarazo de novia de J Balvin

"Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear", adelantó la publicación en su cuenta de Instagram.

Ferrer, luego de conocerse la portada, escribió en sus redes sociales que "se va agrandando la familia".

Si bien J Balvin no había publicado nada hasta el mediodía de este jueves, le dio 'like' a la publicación de Instagram de Vogue México.

Y, aparte, tomó una posición de "actor secundario" en la fotografía central de la revista, ya que se instaló detrás de su pareja, y solo alcanza a verse su rostro en segundo plano y sus manos posadas en su vientre.