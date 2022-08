Viral en TikTok: Joven perdonó infidelidad de su novio a cambio de una cirugía estética

La joven se ha vuelto viral en redes sociales producto de su testimonio en que contó qué ocurrió finalmente con la relación.

Esta probablemente es la representación gráfica de "haría cualquier cosa para que me perdones".

Y es que una joven reveló que perdonó la infidelidad de su novio a cambio de una cirugía estética para su nariz.

Se trata de lo vivido por la usuaria @userg01728011, quien señaló que se vengó de su novio infiel obligándolo a pagar una operación para su nariz.

"Le dije al tipo que seguiría viéndolo pero que tendría que pagarme la cirugía de nariz que realmente quería porque me causaba inseguridades y además no quería que desperdiciara mi tiempo porque ¿y si me engaña otra vez?", manifestó.

Sin embargo, la historia terminó escribiendo otro capítulo de infidelidad, puesto que el novio volvió a engañarla , incluso luego de perder miles de dólares.

Resulta que las cirugías de nariz cuestan entre $3 mil y 15 mil dólares.

Su testimonio se ha hecho viral en TikTok, donde acumula más de 2,1 millones de reproducciones en su video principal y suma 127 mil reproducciones en otro registro, donde mostró cómo lucía su nariz antes de la operación.