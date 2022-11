Joven que pidió que la mantuvieran exigió donaciones para comprar un aire acondicionado

“Para los que me dicen que pidiendo limosna no se llega a ningún lado”, dijo la joven que logró su cometido y acumuló una cuantiosa suma para comprar el aire acondicionado.

La joven que se hizo conocida por pedir entre lágrimas que alguien la mantuviera porque no le gustaba trabajar, ahora recibió grandes donaciones de dineros luego de exigir que le pagaran para poder comprar un aire acondicionado.

Por octubre, la usuaria de TikTok @asadodefasouwu se hizo viral en la plataforma por grabarse llorando y señalando que “necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar, yo siento que nací para otra cosa”.

Semanas después de aquello, la joven usó su cuenta de Twitter para publicar una fotografía en la que aparecía seria y entregando detalles para que le depositaran dinero.

“Donaciones para el aire acondicionado: alias Asadodefaso. Cuenta de Mercado Pago a nombre de Nahir (Sí, me llamo Nahir)”, escribió.

Y, luego, sostuvo que “para los que me dicen que pidiendo limosna no se llega a ningún lado ”, mostrando una imagen en la que se ve que acumuló más de 42 mil pesos argentinos (más de 226 mil pesos chilenos) que destinará para el aire acondicionado.