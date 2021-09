¿"El juego del Calamar" es un plagio?: acusan al último hit de Netflix de copiar una película

Según los usuarios en redes sociales, la serie surcoreana copió exactamente dos escenasde la cinta "As the Gods Wills" de Takashi Miike, un reconocido cineasta japonés.

La serie surcoreana "El Juego del Calamar" o "Squid Game", en inglés, ha sido una de las producciones más vistas en Netflix en Estados Unidos y América Latina durante las últimas semanas.

Su éxito ha hecho que la serie sea trending topic en Twitter e incluso en TikTok se han creado memes que han causado furor entre los usuarios.

Sin embargo, estos mismos se dieron cuenta de un gran detalle, y es que tras investigar en Internet, se percataron que la serie surcoreana copió exactamente dos escenas iguales al de la cinta "As the Gods Will", de Takashi Miike, un reconocido cineasta japonés.

La primera escena, según detallaron los cibernautas, sería la aparición del robot gigante en forma de niña y el otro es del reloj en cuenta regresiva . De acuerdo a los comentarios, ambas escenas se asemejarían mucho en lo visual y en lo narrativo.

Tras salir a la luz esta controversia de "plagio", el director de "El juego del calamar", Hwang Dong-hyuk, en diálogo con The Straits Times, dijo que su obra la escribió entre el 2008 y 2009, además, precisó que se inspiró en el manga homónimo publicado en 2011.

Número de teléfono que aparece en "El Juego del Calamar" es real y su dueño recibe miles de llamadas

"Es cierto que los primeros momentos son similares, pero después de eso, no hay similitudes. Pero si tuviera que decirlo, diría que lo hice primero", declaró el autor sobre las acusaciones de plagio.

Asimismo, sostuvo que él sabía perfectamente que las escenas de "Squid game" y "As the gods will" guardaban una similitud, pero afirmó que todo se trató de una simple coincidencia.