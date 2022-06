"La fama fue jodida": Ex Wachiturro ahora es predicador evangélico

A pesar de que el grupo de "cumbia turra" anunció que planea regresar este 2022, Lucas "Kaká" Caballero rechazó la invitación para así seguir con su sueño de ser pastor.

Un ex integrante del grupo argentino “Los Wachiturros” volvió a la fama tras conocerse que ahora sueña con ser un pastor evangélico .

“Tirate un paso” o “Este es el pasito” fueron algunos de los éxitos con que “Los Wachiturros” conquistaron a América Latina entre 2011 y 2013. El grupo de "cumbia turra” estaba compuesto por cinco jóvenes argentinos: “Memo” (Emanuel Guidone), “Leito” (Leonel Lencinas), “Coqii” (Brian Romero) y “Gonza” (Gonzalo Muñoz) “Kaka” (Lucas Caballero).

Es el último miembro recientemente ha vuelto a las pantallas, pero no con sus particulares pasos, sino que por el radical cambio que dio a su vida: “ Kaka” ahora es predicador evangélico.

En entrevista con El Clarín, Lucas Caballero (27) comentó que “Dios me habló” antes de iniciar la gira por Europa, agregando que “bastaron esas palabras para sentir el pecado en mi vida, que todo lo que hacía estaba mal, que no era el camino correcto el que estaba tomando, que Dios me creó con otro propósito”.

En la instancia mencionó que ahora está en una relación sentimental y que fruto de esta tiene una hija de dos años. Además, trabaja repartiendo bidones de agua a domicilio.

Recientemente, “Los Wachiturros” anunciaron que retomarán su carrera musical, pero Caballero no planea volver al grupo. "Hablé con los pibes... Me gustaría volver a girar, porque la verdad que todo ingreso sirve . Pero ahora le estoy dando prioridad a mi familia”, aseguró.

En esta línea agregó que “tengo compromisos que por ahí los pibes aún no tienen y tienen otra libertad. Estoy con otro enfoque de vida, por decirlo de alguna manera".

De acuerdo con la entrevista, ahora es líder de otro grupo, pero de jóvenes evangélicos en la iglesia evangélica “Ministerio Jesús Está Aquí”, en Castelar, Buenos Aires.

" Yo no soy pastor, pero algún día me gustaría serlo . (...) Uno de mis grandes deseos, después de haber vivido la fama, de haber tomado buenas y malas decisiones, es poder darle un mensaje de fe a los jóvenes, ese es mi proyecto", finalizó.