La hipótesis siluriana: ¿hubo una civilización avanzada en la Tierra mucho antes que los humanos?

La Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Y nuestra civilización industrial ha durado (hasta ahora) unos 300 años. ¿Existe la posibilidad de que otra civilización habitase nuestro planeta? Dos científicos indagan.

Cuando se habla de alienígenas y de otros tipos de vida inteligente, siempre tendemos a mirar a otros mundos y galaxias lejanas. Pero ¿qué tal si otra civilización industrial hubiera existido en la Tierra hace decenas de millones de años, mucho antes que los humanos, pero se hubiera perdido todo rastro de ella? Después de todo, la Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Eso es mucho tiempo para que se den las condiciones adecuadas.

Aunque pueda parecer una idea absurda, en 2018, dos renombrados científicos realizaron este experimento mental y plasmaron sus ideas en un artículo titulado "La hipótesis silúrica: ¿sería posible detectar una civilización industrial en el registro geológico?", publicado en el Journal of Astrobiology, en honor a una raza ficticia de reptiles inteligentes y bípedos, que supuestamente vivió en la Tierra hace cientos de millones de años, de la serie de ciencia ficción británica Doctor Who.

Especulación poco convencional

Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, estaba fascinado por un segmento de la historia geológica de 56 millones de años conocido como el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno (PETM). En específico, a Schmidt le intrigaba su parecido con nuestra época; en aquel entonces, los niveles de carbono se dispararon, las temperaturas se dispararon y los ecosistemas se derrumbaron.

En la búsqueda de descifrar qué procesos naturales podrían haber desencadenado un calentamiento global tan severo, Schmidt no pudo resistirse a una especulación menos convencional: "¿Qué tal si el cambio climático en ese entonces, al igual que hoy –producto inequívoco de la industria humana– fuera la misma causa?".

Encontrar "huellas geológicas" de civilización anterior

Así, el trabajo de Schmidt, a el que se sumó Adam Frank, un astrofísico de la Universidad de Rochester, no defiende que hubiera una especie tecnológicamente avanzada mucho antes de la humanidad, sino que propone la interesante pregunta hipotética de si sería posible encontrar "huellas geológicas" de una civilización pasada que expiró hace millones de años.

"Una de las cuestiones clave para evaluar la probabilidad de encontrar una civilización de este tipo es comprender con qué frecuencia, dado que la vida ha surgido y que algunas especies son inteligentes, se desarrolla una civilización industrial", escriben en el artículo.

Lee También > Google despide al ingeniero que aseguró que un programa de inteligencia artificial cobró conciencia

"Los humanos son el único ejemplo que conocemos, y nuestra civilización industrial ha durado (hasta ahora) aproximadamente 300 años (desde, por ejemplo, el inicio de los métodos de producción en masa). Esto es una pequeña fracción del tiempo que hemos existido como especie, y una fracción minúscula del tiempo que la vida compleja ha existido en la superficie terrestre de la Tierra".

"Este corto período de tiempo plantea la pregunta obvia de si esto podría haber ocurrido antes", se preguntan los científicos.

Ayuda en la búsqueda de vida extraterrestre inteligente

Además de la intrigante pregunta, el trabajo de Frank y Schmidt con respecto al impacto planetario de las civilizaciones también podrían tener implicaciones para la futura exploración de otros planetas y nuestra búsqueda de vida extraterrestre inteligente.

"Sabemos que el Marte primitivo y, quizás, el Venus primitivo eran más habitables de lo que son ahora, y es concebible que algún día perforemos los sedimentos geológicos de allí también", dijo Schmidt en el comunicado. "Esto nos ayuda a pensar en lo que deberíamos buscar".

Como señala el artículo, los seres humanos han dejado huellas notables en el planeta que seguramente durarán muchos años en nuestro (relativamente corto) tiempo alterando el clima y los ecosistemas del planeta.

"Ya somos una fuerza geofísica, y nuestra presencia queda registrada en los isótopos de carbono, oxígeno y nitrógeno, las extinciones, la sedimentación adicional, los picos de metales pesados y los productos químicos sintéticos (incluidos los plásticos)", declaró Schmidt a Newsweek en 2018.

"Sin embargo, cuanto más dure una civilización, más sostenibles tendrían que ser sus prácticas para sobrevivir. Cuanto más sostenible sea una sociedad (por ejemplo, en la generación de energía, la fabricación o la agricultura), menor será su huella en el resto del planeta. Pero cuanto más pequeña sea la huella, menor será la señal que quede incrustada en el registro geológico", agregó, por su parte, en el estudio.

Civilización industrial anterior, poco probable

El equipo no da una respuesta definitiva en el artículo, pero sugiere que, si hubiera otras especies antiguas avanzadas, se descubrirían mediante la exploración de las anomalías elementales y de composición en el registro de sedimentos. No obstante, ambos científicos se apresuran a explicar que en realidad no creen en la hipótesis. No hay la más mínima prueba de ello, aseguran. La cuestión, como dice Frank, es que "la pregunta es importante y merece ser respondida con agudeza".

"Aunque dudamos mucho de que existiera alguna civilización industrial anterior a la nuestra, plantear la pregunta de una manera formal que articule explícitamente cómo podrían ser las pruebas de tal civilización plantea sus propias preguntas útiles relacionadas tanto con la astrobiología como con los estudios del Antropoceno", concluyen.