“La vendí”: Pailita pide disculpas luego de criticar al Gobierno por su actuar ante los incendios

El cantante chileno realizó una transmisión en vivo para aclarar sus dichos.

Carlos Raín Pailacheo más conocido como "Pailita", salió a pedir disculpas luego de generar una polémica tras criticar al gobierno en sus redes sociales por su actuar ante los incendios forestales, donde señaló: “Hagan alguna w..... Se está quemando todo”.

El pasado viernes 3 de febrero, a las 22:00 horas, Pailita, quien se encuentra disfrutando su cumpleaños en Cancún, aprovechó de realizar una transmisión en vivo para aclarar los dichos que generaron polémica en redes sociales.

“Yo me pongo los pantalones y pido disculpas si le afectó a alguien”, afirmó el joven, quien reconoció que “quizás la cagué en haber subido esa historia, la vendí”, agregó Pailita.

“Yo no soy facho para los que me andan diciendo por ahí. Yo no estoy ni ahí con los partidos políticos, nunca me ha gustado la política y en las entrevistas yo pido que no me pregunten nada de eso, porque yo no cacho nada de política”, explicó.

Para finalizar, el cantante mencionó que se encuentra disfrutando su cumpleaños junto a su familia en México.

“Al fin y al cabo siempre que pasa algo, nos hablan a nosotros porque tenemos seguidores y muchas veces nosotros tenemos nuestras privacidades. Ahora estoy acá en México con mi familia, algo que me lo merezco y porque me he sacado la chu… trabajando”, cerró Pailita.

📹 | Declaración de Pailita frente a lo Ocurrido en Redes Socieles el día Hoy. pic.twitter.com/usFIkgVlnR — Pailita Data (@pailitadata) February 4, 2023