Lego dejará de producir juguetes con estereotipos de género

La compañía realizó un sondeo en el que se evidenció que un 71% de los niños temen que se burlen de ellos si jugaban con lo que describieron como "juguetes para niñas".

La compañía Lego anunció que buscará eliminar los estereotipos de género en sus juguetes, luego de constatar que diversas líneas de sus productos se mantienen como desiguales y restrictivas.

De acuerdo a lo evidenciado en una encuesta global que encargó la empresa, las niñas se están volviendo más seguras y deseosas de participar en una amplia gama de actividades. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los niños .

Según recogió The Guardian, un 71% de los niños encuestados temen que se burlen de ellos si jugaban con lo que describieron como "juguetes para niñas", algo que figura como un temor compartido por sus padres.

Y es que el estudio reveló que los padres aún alientan a sus hijos a hacer deportes o actividades ligadas a habilidades de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas; mientras que a las niñas se les ofrecía bailar, vestirse o cocinar.

Instagram Bianca Lee También > Influencer brasilera no asigna género a su bebé: Quiere que elija su identidad cuando crezca

La profesora Gina Rippon, neurobióloga consultada por el mencionado medio británico, afirmó que actualmente "alentamos a las niñas a jugar con 'cosas de niños', pero no al revés (…) si las niñas no juegan con Lego u otros juguetes de construcción, no están desarrollando las habilidades espaciales que las ayudarán en el futuro".

"Si a las niñas se les empuja a las muñecas, pero no a los niños, a los niños se le están perdiendo las habilidades de crianza", complementó.

La directora de productos y marketing de Lego Group, Julia Goldin, afirmó que "más niños han accedido" a los juguetes, pero ahora buscarán promover la crianza y el cuidado, así como la conciencia espacial, el razonamiento creativo y la resolución de problemas.

De paso, confirmó que Lego ya no etiqueta a ninguno de sus productos con géneros y que en su sitio web no se ofrecen productos "para niñas" o "para niños". En cambio, se ofrecen "puntos de pasión".

"Nuestro trabajo es animar a los niños y niñas a que quieran jugar con sets que tradicionalmente se han visto como 'no para ellos'", añadió.