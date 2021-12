Marcianeke se defendió tras pelea en resort: "Nos pasaron a llevar por el hecho de yo ser cantante"

El cantante a través de sus stories de Instagram dio su versión de lo sucedido, precisando que "ellos comenzaron a agredirnos, a faltarnos el respeto y ahí fue cuando yo también me tiré a pegar".

Durante la jornada de este lunes, el cantante urbano Marcianeke se vio envuelto en una polémica que se viralizó en redes sociales.

Se trata de un video donde se ve al cantante nacional peleando a golpes con funcionarios del resort Rosa Agustina Conference Resort y Spa, ubicado en la comuna de Olmué, en la región de Valparaíso.

Finalmente, el joven fue sacado del recinto por personal de seguridad.

Carabineros de la zona se refirieron al hecho, detallando que el equipo del músico retrasó su salida del recinto, por lo que al solicitar que se apresuraran en abanadonar el lugar, el artista y su equipo técnico evidenciaron su molestia.

¿Qué respondió Marcianeke?

Horas después de lo sucedido, el artista contó su versión a través de sus historias (stories) de Instagram.

"Para toda la gente que está preguntando qué pasó, por qué se generó el conflicto allá en el hotel, les cuento: nosotros estábamos comiendo y nos fueron a hueviar por nada, porque supuestamente nosotros estábamos metiendo ruido a las 4 de la mañana, siendo que nosotros a las 4 de la mañana ya estábamos durmiendo o a lo mejor ni siquiera estábamos en las piezas [sic]", comenzó explicando.

"Obviamente yo reaccioné mal porque nos retaron por esa hueá. Después nos hueviaron de que la hueá estaba hasta las 12, siendo que nosotros pagamos para estar hasta las 7 de la tarde, lo cual ellos no respetaron el horario que nosotros pagamos [sic]", agregó.

Lee También > Marcianeke protagoniza violenta pelea en reconocido resort de Olmué

Y continuó: "Luego empezaron a agredirnos. A mi manager lo empezaron a zamarrear, a faltarnos el respeto y ahí fue cuando yo también me tiré a pegar".

Finalmente dijo: "Yo no soy de pelear. Yo soy de llevarme bien con todos, me gusta llevarme bien con todos, pero los hueones se pasaron, y nos pasaron a llevar por el sólo hecho de yo ser cantante, los hueones creían que podían pasarme por la (...) del pico y no fue así [sic]".