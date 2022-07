"Te estamos esperando con todo el amor": María Isabel Sobarzo anunció que está esperando una niña

La bailarina anunció su segundo embarazo mientras participaba del programa "Aquí se baila, talento por sobre la fama".

En marzo de este año, María Isabel Sobarzo dio a conocer una gran noticia a tan sólo semanas de la gran final de "Aquí se baila, talento por sobre la fama": está embarazada .

Después de presentarse en el escenario bailando "Business of love" junto a Christián Ocaranza, la bailarina comentó muy emocionada que "me enteré hace muy poquito que no estamos bailando dos, sino que estamos bailando tres hace un tiempo".

Su segundo embarazo se produce en una etapa de la vida muy especial en su vida, ya que reveló que desde hace un tiempo que quería volver a ser madre y no lograba concebir.

María Isabel Sobarzo luce sus cuatro meses de embarazo

A principios de julio, la bailarina dio a conocer el sexo de su bebé: está esperando una niña que llamará Laura Elena Sofía. "Estamos felices. Es una nena y queremos compartir esta bella noticia con todos", compartió a través de un video en Instagram.

La pequeña Laura es la segunda hija junto a su esposo Nicolás Ruiz-Tagle, con quien ya tiene un hijo de siete años.