María Luisa Godoy reveló que está esperando un hijo con síndrome de Down

La comunicadora María Luisa Godoy, fue la invitada de esta semana al programa "De tú a tú", conducido por Martín Cárcamo.

La presentadora de TV está casada con Ignacio Rivadeneira, con quien tiene cuatro hijos: Violeta, Jacinta, Luisa e Ignacio. En este momento está embarazada de su quinto hijo, a quienes los doctores le confirmaron que padecerá síndrome de Down .

"Ha sido un embarazo lleno de amor, como todos mis embarazos, pero con mucha incertidumbre, y eso ha sido diferente", comenzó su relato.

La animadora contó que "cuando llegué a la ecografía de los tres meses, el doctor me dice 'está todo normal, pero quiero que te hagas un examen genético'. Le pregunté el por qué y me dijo 'yo soy partidario de que las mujeres desde los 35 años se lo hagan. Tú ya tienes 42, y quiero que te hagas el examen genético'".

"Yo dije que no me lo quería hacer porque si me lo hago, y por ejemplo, mi guaguita tiene síndrome de Down, 'me vas a hacer vivir una angustia de meses sin saber si está sano o no, que no la quiero vivir'. Entonces ahí me acuerdo que llegó Nacho, que llegó tarde a la consulta", indicó.

"El doctor me dijo como cinco veces que quería que me hiciera el examen genético y Nacho me dijo 'ya, háztelo', porque nos dijo que a mi edad, de repente, hay un montón de cosas que uno puede prevenir si la sabe a través del examen genético que te ayuden. Entonces yo dije 'ya, hagamos el examen genético'", comentó.

"Pasó como una semana y me llama mi ginecólogo un domingo. Me dijo 'Mari, el examen genético salió que la guagua viene con un problema de cromosoma. Vente mañana", indicó.

Tras ser consultada sobre cómo fue ese minuto para ella, la presentadora de TV respondió que "la cosa que más cuesta es la incertidumbre. ¿Qué significa? Entonces uno se mete a googlear, que es todo lo que te dicen que no hagas, y encuentras un montón de problemas de cromosomas".

"Me acuerdo que fue una noche súper dura, de una incertidumbre que lloré la noche entera preguntándome qué tendrá", aseguró.

"Llegamos el lunes a la consulta y el doctor nos dice que el diagnóstico es que en un 95% tiene síndrome de Down . ¿Qué significa ese 5%? Es muy claro que tiene síndrome de Down", contó.

La comunicadora reveló que gracias a su familia y trabajo, ya manejaba información sobre esta condición.

"Y ahí, con Nacho vivimos casi tres meses duros, porque lo peor es la incertidumbre, cuando no sabes el escenario que enfrentas. Yo tengo mi ahijado y sobrino que tiene síndrome de Down, y además yo trabajo en muchas fundaciones con síndrome de Down, entonces manejaba estadísticas", afirmó.

"Entonces, tú dices que un 50% tiene en general problemas al corazón, ¿Tendrá problemas al corazón? Hay un porcentaje altísimo que trae problemas al intestino. Hay un porcentaje muy gran de problemas a los riñones. Esos son por lo general las tres cosas por las que uno los puede operar. Uno va entrando en un mundo sobre cuál será el escenario. Tú dices ¿A qué me enfrento?", relató.

Un futuro con esperanza

A pesar del diagnóstico, la comunicadora afirmó que su futuro hijo es un motivo de alegría para la familia. "Independiente de esos meses, nunca lo vi como algo negativo, al revés. Siempre hemos visto a nuestro hijo como un motivo de alegría", comentó.

"Obviamente, es un gran desafío que tenemos por delante, probablemente el más importante con nuestros otros cuatro hijos, y que estoy segura de que va a hacer un aprendizaje diario", aseguró.

"En ese sentido, para los dos nuestra guaguita siempre ha sido un motivo de alegría, pero la angustia en innegable, porque tenemos un diagnóstico que empezamos a tener certezas prácticamente a los tres meses que esperamos, porque a las 25 semanas nos pudieron decir si traía otra enfermedad de lo que tú puedes saber", dijo.

"Nos dijeron que no traía problemas al corazón, que no tenía problemas al intestino y que no tenía problemas a los riñones, lo que es un alivio gigante", contó.

"Al parecer no es un niño enfermo. Tiene una condición, que es su condición de síndrome de Down, pero al parecer está sanito. Tenemos que esperar a que nazca", finalizó.