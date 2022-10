Mayte Rodríguez deja Chile con su familia y anuncia su regreso a la actuación

La producción será estrenada por la plataforma Star +.

Enfocada casi en exclusiva en su rol de madre se ha visto en los últimos meses a la actriz Mayte Rodríguez.

La intérprete, que estrenó además un cambio de look, dio una entrevista a Las Últimas Noticias donde dio a conocer lo que viene ahora para su carrera y su vida personal, confirmando que dejará Chile por un tiempo y que volverá a la actuación .

"Desde la pandemia que todos nos frenamos. Me fui a vivir a Maitencillo, luego vino el embarazo, entonces hace mucho que no actuaba, unos dos o tres años. Además, saliendo de Chile, hace que sea aún más emocionante", dijo Rodríguez.

La actriz hizo referencia al viaje que hizo para radicarse por un tiempo en Argentina , país al que llegó con su hijo, su pareja y su suegra, para trabajar en un proyecto del que no se han dado muchos detalles pero que será estrenado en la plataforma Star+, para la que la autorizaron tener flexibilidad las grabaciones.

"Apretaron las filmaciones para juntar mis escenas, así que han sido días intensos de no parar. Básicamente he elegido muy bien qué proyectos hacer por los tiempos que le quiero dedicar a mi hijo. Tengo la suerte y la convicción de hacerlo así. No quiero perderme esta etapa de mi hijo pequeño, pero tampoco dejar de lado lo que me gusta hacer", sostuvo.

Rodríguez además confirmó estar disfrutando el proceso de maternidad con el pequeño Galo, que ya tiene 9 meses de edad, por lo que eligió sus proyectos para que no le quitaran demasiado tiempo con su bebé: "Es difícil equilibrar la maternidad extrañando. La dinámica con Galo es cocinarle, dejarle sus leches, que no le falte nada, coordinar que él vaya y así he podido fluir mejor", explicó.