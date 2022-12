Muere Brad William Henke a los 56 años, actor de la exitosa serie 'Orange is the New Black'

Las primeras informaciones señalan que el actor murió mientras dormía, aunque hasta el momento no se sabe la causa de muerte.

El actor estadounidense Brad William Henke, murió mientras dormía a los 56 años de edad, según informó su familia en las últimas horas.

El que fuera jugador de la liga americana de fútbol NFL, se hizo famoso por sus interpretacionse en producciones como "Lost" (2009), "Justified" (2011), "Pacific Rim" (2013), "Fury" (2014), y "Orange is the New Black" (2016).

Por el momento, se desconocen las causas de su muerte , informó el portal de espectáculos estadounidense, TMZ.

En la exitosa serie de Netflix, "Orange is the New Black", de Jenji Kohan, Henke interpretaba el papel del guardia de seguridad Desi Piscatella. Un papel que le valió la fama a pesar que apareció en solo dos temporadas.

El propio Brad William Henke menciona a Piscatella en las breves autobiografias de presentación en sus redes. No en vano, su trabajó quedó en la que se consideraría una de las mejores escenas de toda la serie, cuando muere una de las internas.

"Brad era un hombre increíblemente amable con una energía alegre. Un actor muy talentoso, le encantaba ser parte de esta comunidad... y nosotros también lo amamos. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia", señaló Matt DelPiano, su manager, a TMZ.