"No hay ninguna onda": La dura frase de Fran García-Huidobro tras baile de Yasmín Valdés y Darwin

En un nuevo capítulo de "Aquí se Baila", Yasmín Valdés y Darwin Ruz se presentaron en medio de la polémica que se generó tras olvidar su rutina de baile la semana pasada.

La noche del martes en “Aquí se baila… talento por sobre la fama”, se vivió un intenso capítulo, ya que cuatro nuevas parejas pasaron a la etapa de eliminación. Sin embargo, las que lograron salvarse, realizaron presentaciones que fueron altamente destacadas por el jurado.

Fue el caso de la dupla de Christian Ocaranza y María Isabel Sobarzo, quienes se enfrentaron con Yasmín Valdés y Darwin Ruz , y ganaron su duelo.

Pero estos últimos no pasaron desapercibidos, ya que tuvieron su momento para aclarar lo sucedido la semana pasada, cuando olvidaron la rutina de baile. Tras bailar el tema de Shakira, "Te aviso, te anunció", fue la actriz quien se refirió a lo ocurrido ese día.

"En ese momento yo no me enteré de qué le pasó a Darwin. Después lo busqué y no lo encontré, cuento corto, se decidió un cambio. Yo ayer ensayé con el otro bailarín, pero abortó no sé por qué razón, se dice que fue por una lesión, y yo ayer ensayé solo una vez el tango y llego acá y me entero que él no viene", dijo Yasmín.

Y añadió: "Acá llega mi Darwin a salvarnos a todos. Los dos somos profesionales y por deber tenemos que estar aquí como sea, no hay escusa, dimos todo".

Luego, de esta explicación, el jurado procedió a evaluar y entregar su puntuación. Karen Connolly manifestó que fue "una linda coreografía con buen cambio de ritmo", pero que, de Yasmín le "faltó un poquito de estabilidad en las bajadas de los lifts".

Un poco más dura y sincera con su comentario fue Francisca García Huidobro, quien a pesar de toda la polémica que se generó, los felicitó por disumular la "poca onda que había entre ellos".

"Los quiero felicitar porque tengo la sensación de que entre ustedes dos no hay ninguna onda, ni siquiera se llevan bien, lo que implica un doble esfuerzo en que la coreografía salga y nosotros creamos que se llevan bien, porque no es lo que ustedes piensan, es lo que nosotros creemos, así que hoy día actuaron estupendamente bien porque a mí no me la venden, yo sé que por ahí no pasa nada", comentó Fran.

Y añadió: "Yo he tenido que trabajar con gente que me cae mal y el esfuerzo es enorme, así que felicitaciones por aquello".