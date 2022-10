"No te lo puedo creer": El aplaudido gesto de Cecilia Bolocco con una seguidora que fue asaltada

La usuaria le comentó en un 'en vivo' en Instagram que había sido víctima de un robo y le habían quitado una prenda muy querida.

Cecilia Bolocco se ha vuelto mucho más activa en sus redes sociales tras su boda con José 'Pepo' Daire.

A los cambios que ha debido hacer en su día a día tras mudarse con su esposo, se suma el trabajo que ha estado haciendo con su fundación y también todo lo relacionado con su marca de productos.

Por lo mismo en su última transmisión en vivo en Instagram , la animadora de televisión quiso tomarse un tiempo para conversar con su público. Y fue justamente durante el live que tuvo un especial gesto con una de sus seguidoras.

La usuaria le contó en vivo y en directo que había sido asaltada y que los sujetos se habían llevado su cartera marca Cecilia Bolocco en el atraco.

"Me asaltaron y me llevaron mi cartera regalona bandolera plateada. La he buscado en Falabella pero ya no la tienen", leyó Cecilia Bolocco de la usuaria que contó su desgracia (desde el minuto 12).

Tras esto, Cecilia no dudó en reaccionar ante el lamentable hecho y expresó que le regalaría su propia cartera para que vuelva a tenerla en sus manos.

"No te lo puedo creer que te robaron tu cartera, la bandolera plateada. Déjame ver si la tengo. ¿Sería esta? Cuéntame si es esta porque es la mía pero yo te la regalo con todo mi amor", indicó la hermana de Diana Bolocco.

"Si esta es tu cartera, yo te la voy a regalar para que la tengas de nuevo, porque no puede ser que te la hayan robado", añadió, pidiéndole que se pusiera en contacto con ella para coordinar la entrega.