"No soy un plato de comida": Vesta Lugg hizo dura reflexión sobre lo que significa ser mujer

El mensaje lo entregó en su cuenta de Instagram para además promocionar su nueva canción llamada "Brígida".

La cantante nacional Vesta Lugg compartió en su cuenta de Instagram una fuerte e importante reflexión sobre el ser mujer, publicación que tituló como "Brígida", nombre que además tiene su nueva canción.

La también actriz ocupó sus redes sociales para entregar un mensaje relacionado a las críticas que reciben las mujeres al no cumplir con diversos estándares, todo esto relacionado con su nuevo trabajo musical, que está previsto sea lanzado el 17 de marzo.

"No siempre me he sentido cómoda compartiendo mi opinión… y ser mujer ha sido un constante recordatorio de que debo cuestionarme lo que asumí en algún momento que estaba bien", comenzó escribiendo Vesta.

En este sentido, agregó que debe "escuchar esa intuición interna que me alerta cuando la externalidad tiene actitudes que nos dañan y que nos busca quitar nuestra validez a través de la inflexibilidad social-estructural".

Y continuó: "Buscando entender las tantas perspectivas femeninas desde mi lugar, que es un privilegio y eso debe ser reconocido, es cuando más segura me siento de lo importante que es hablar a pesar de 'no estar lista' o 'no tener la madurez'".

Mosa Lee También > Mosa: Tras ser madre, mujer emprendió con $5 mil para comprar materiales y hacer pinches

"Poder poner en práctica los aprendizajes y decir en una reunión 'no me interrumpas' o no tener que sonreír para hacer sentir cómodos a los demás con sus conceptos de feminidad", manifestó la cantante.

"Saber que no somos un objeto en el camino del sistema que atiende el placer o necesidades de otros… que no soy un plato de comida y si eso me hace brígida, es parte del camino", prosiguió.

El texto lo terminó diciendo: "Sé que hay trabajo por hacer para que no tenga un nombre ni un lugar, simplemente sea respetarnos".

Tras compartir esta reflexión, Vesta ocupó nuevamente sus redes sociales para publicar dos partes del video de su nueva canción.