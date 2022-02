No tuvo tercera oportunidad: Yasmín Valdés es la nueva eliminada de "Aquí se baila"

La actriz perdió la batalla final ante el bailarín Ángel Torres. Yasmín ya había sido eliminada en dos oportunidades, pero Pablo Cerda y María José Quiroz tomaron su lugar.

Una nueva eliminación se vivió en el último capítulo de "Aquí se baila, talento por sobre la fama", el nuevo estelar de Canal 13.

Los famosos dieron lo mejor de sí para asegurar una semana más en competencia, pero dos parejas no lograron convencer al jurado con sus presentaciones.

Se trata de Ángel Torres y Yasmín Valdés, quienes demostraron sus mejores pasos en la batalla final, donde tuvieron 45 segundos para persuadir al jurado con sus movimientos.

Ángel bailó al ritmo de "Salomé", de Chayanne, mientras que Yasmín defendió su permanencia en el programa con "Crazy in love", de Beyonce.

Yasmín Valdés es la nueva eliminada de "Aquí se baila"

Después de sus presentaciones, el jurado determinó por decisión unánime que Y asmín Valdés es la nueva eliminada del programa .

“Agradezco muchísimo la invitación, haber compartido con grandes compañeros bailarines y bailarinas, un tremendo jurado que yo los amo y los sigo. Además, entiendo el trabajo y entiendo las notas, aunque algunas nos duelan, pero acá tiene que ganar el más mejor no más”, se despidió entre lágrimas.

Con la simpatía que la caracteriza, la influencer le dedicó unas palabras a sus compañeros. "Los quiero mucho y no me voy a salir del chat...les digo altiro. Me quedo para la fiesta final, que la estamos organizando hace rato", comentó.

Cabe recordar que esta fue la tercera vez que Yasmín se enfrentó en la batalla final, ya que anteriormente lo hizo con Karla Melo y Gianella Marengo. La influencer se salvó de ser eliminada ya que Pablo Cerda y María José Quiroz tomaron su lugar.

De esta forma, Yasmín se une a Gustavo Becerra, Pablo Cerda y María José Quiroz, quienes ya abandonaron el programa.