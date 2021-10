"No logro asimilarlo": la gran nominación que recibió Daniela Nicolás en los People’s Choice Awards

La actriz y ex Miss Chile anunció la buena nueva en su cuenta de Instagram, donde además contó que es la única chilena nominada.

Los premios E! People’s Choice Awards anunciaron este miércoles sus nominados en las distintas categorías para este 2021.

Dentro de ellas está la de "Influenciador Latino del año" , categoría que se creó el año pasado y donde estuvo nominada la actriz nacional, Belén Soto.

Sin embargo, este 2021 otra chilena ocupará un puesto en la mencionada categoría: se trata de la ex Miss Chile, Daniela Nicolás, quien aparece este año como la única chilena nominada.

En su oportunidad, la organización comunicó que esta categoría reconoce a aquellas personas que impactan positivamente a través de redes sociales en los seguidores latinoamericanos.

A través de su cuenta de Instagram, Daniela dio la noticia y expresó su felicidad al ser la única representante nacional en los premios.

"Estoy nominada como influencer latina del año por los E! People Choice Awards!!!", comenzó diciendo la actriz.

Y agregó: "Todavía no logro asimilarlo!!!!! Ser la única chilena nominada es un honor en el que no hay palabras que puedan describir lo que siento en este minuto! Cuando me llamaron para contarme de esta tremenda nominación pensé que se habían equivocado de Daniela y me dijeron que estaba elegida hace mucho tiempo y yo como QUÉ!!??".

La reina de belleza comentó que las razones que le dieron para ser nominada fueron por el trabajo que hace en sus redes sociales "para visibilizar enfermedades autoinmunes y crónicas en Latinoamérica, por ser yo misma, por no tener miedo a ser diferente y a mostrarme tal cual soy!".

AFP Lee También > El percance de Angelina Jolie con sus extensiones en alfombra roja de "Eternals" que se hizo viral

"Soy la cara de esta nominación, pero esta nominación es de todos!!!!!!!!!! De todos los chilenos!!! Ha sido un año muy intenso, que se resume en estas fotos, en donde la alegría abunda en mi vida: trabajo en un programa de televisión que amo, fui a representar a Chile en Miss Universo, he grabado videos de música, tuve algunos pasos por clínicas por ahí, estoy perfeccionándome en maquillaje, hemos hecho muchos lives, me he reído hasta que la guata me duele, hemos trabajado duro con @artritisjuvenil.cl y @tratandolapsoriasis para aportar con nuestro granito de arena, y ahora estoy nominada a los E! PEOPLE CHOICE AWARDS!!!!!!!!!", afirmó.

"Gracias por tanto, la vida siempre sonríe cuando uno menos lo espera y soy oficialmente la más feliz del mundo", cerró Daniela.

Junto al extenso mensaje, la actriz compartió una serie de fotos, donde muestra todo lo que le pasado este año, desde su participación en el Miss Universo, hasta su hospitalización por la crisis que sufrió por su enfermedad hace algunas semanas.