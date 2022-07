"Nos estamos conociendo": Ignacia Michelson habla sobre los rumores de una relación con Marcianeke

Los rumores comenzaron tras un video en que se ve a las dos celebridades bailando en una fiesta.

La modelo Ignacia Michelson se refirió a los rumores sobre una posible relación con el reguetonero Marcianeke.

Durante la semana se difundió un video de la ex chica reality bailando con el cantante talquino en una fiesta, por lo que varios seguidores de los artistas comenzaron a hablar sobre un posible romance.

Además, Marcianeke comentó apasionadamente a una foto que subió la también DJ.

A través de sus historias de Instagram, la ex participante del reality Resistiré en 2019 y de Acapulco Shore (2020) respondió a la pregunta "¿Andas con Marcianeke o solo son amigos con ventaja?”, asegurando que “ la verdad es que nos estamos conociendo y nos llevamos súper bien ”.

En esta línea agregó: “¿Por qué me preguntan tanto cosas así? No voy a responder. O sea ¿A quién no le gusta? Ya, me pasé".