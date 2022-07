El nuevo look que Angie Alvarado estrenó tras llegar a Chile: "La vida es muy corta"

La hija de Anita Alvarado llegó hace algunos días a Chile para reencontrarse con su familia, a quien no veía antes de la pandemia.

Angie Alvarado, hija de Anita Alvarado, hace años se encuentra radicada en Australia, país en el que ha hecho su vida y donde también se casará en poco tiempo más.

Debido a la pandemia por el COVID-19, la joven no había podido venir a Chile, sin embargo hace pocos días aterrizó en suelo nacional y puedo reencontrarse con su familia.

Fue en este contexto, que tras reunirse con sus cercanos y pasar tiempo con ellos, Angie quiso someterse a un cambio de look .

A través de sus stories de Instagram, la exrecluta del reality "Pelotón" mostró el cambio que decidió hacerse en su cabello, a cargo de su estilista favorito, Nico Henri.

Agencia Uno - Jorge Alís en Viña 2019 Lee También > Jorge Alis y el Alzheimer de su padre: "A veces soy su hermano y me cuenta que tiene un hijo"

"Life is too short to have boring hair" (La vida es demasiado corta para tener un pelo aburrido), escribió Alvarado, junto a una foto donde aparece mostrando el resultado.

Previamente, Angie había compartido un registro junto a su estilista, quien le hizo el cambio de look. "@Nico_henrri hizo su magia!", expresó.

Instagram @angitaaalvarado

Instagram @angitaaalvarado