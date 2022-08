Pailita reveló que se realizará operación durante los próximos días

El artista urbano confesó en sus redes sociales que se someterá a una intervención en la nariz este lunes.

Pailita ha logrado ser un de los cantantes urbanos más exitosos del último año en el país.

Este domingo a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el artista confirmó que durante los próximos días entrará a pabellón con el fin de mejorar su salud y calidad interpretativa.

"Bueno, para los que no saben esta semana me opero. Esta semana entro a pabellón. Me quise operar la ñatita ", señaló para luego aclarar que no se trataba de un procedimiento únicamente estético.

El artista urbano comentó que tiene el tabique desviado y por esta razón debe someterse a una operación. “No sé si cuando era chico tuve un golpe aquí en la nariz, pero lo tengo desviado. Por eso hablo como gangoso igual, porque tengo el tabique desviado y necesito operarme", reveló.

Pailita indicó que, "el lunes me opero, por una mejor vida. La salud está primero antes que todo así que ahí van a estar al tanto", concluyó.