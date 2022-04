Pamela Díaz se refiere a su participación en "Aquí se baila": "No pedí plata, vengo a pasarla bien"

La modelo le respondió a Francisca García-Huidobro de una manera muy irónica a una consulta relacionada a su estado económico.

Un tenso momento protagonizó Pamela Díaz en la segunda semana de la nueva competencia de "Aquí se baila, Talento vs Fama".

Todo sucedió cuando Francisca García-Huidobro le pidió su opinión de la presentación del actor Koke Santa Ana.

"Yo quiero saber qué opina la señorita Díaz de esta coreografía. Ella dijo la semana pasada que él tenía que haber sido eliminado porque presentó tres pasos", indicó la jurado.

Pamela contestó que no le había gustado la coreografía de Koke, por lo que Fran supuso que lo consideraba el rival más debil.

Ante esto, la modelo aclaró la situación. "Él no es bailarín, yo tampoco. Hacemos otro tipo de arte".

La jurado le recordó a Díaz y a sus compañeros que este es un programa de baile, independentemente de sus profesiones.

"Es injusto este programa", le respondió Pamela, a lo que Francisca le contestó: "¿Por qué? ¿Es porque usted gana más dinero que el resto?"

Pamela no se quedó callada ante la irónica pregunta de Francisca y aseguró que "yo sé cómo está la TV. Yo no pedí plata. Yo vengo aquí a participar y pasarlo bien ", respuesta que causó risas entre sus compañeros.

"Yo entiendo el rol de ustedes. Es difícil evaluarnos porque la mayoría que estamos acá no bailamos, no somos profesionales. Quizás me equivoqué de programa, pero lo damos todo", indicó.

Finalmente, sobre la presentación de Koke Santa Ana, la modelo respondió que "lo hizo increíble. Espero que llegue a la final".