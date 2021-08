[VIDEO] Pampita deslumbra en baile del caño a solo dos semanas de haber dado a luz

Carolina Ardohain se convirtió en madre el 23 de julio y durante este lunes se llenó de elogios tras su presentación en un espacio televisivo.

Carolina "Pampita" Ardohain deslumbró al hacer un baile del caño en medio de un programa televisivo argentino, escasos días después de haber dado a luz a su hija Ana.

La presentación de "Pampita" se dio durante la noche de este lunes, en la gala de "La Academia", a exactos 18 días de haber sido madre.

Aunque, eso sí, precisó que había asistido al doctor para obtener el visto bueno y llevar a cabo su presentación.

"No podía hacer muchas cosas, porque no tengo abdominales todavía. Fui a charlar con mi doctor y me dijo 'bueno, subí, bajá'. Pero todos los trucos invertidos imposible, porque no me reacciona todo esto", dijo en diálogo con Marcelo Tinelli tras completar su presentación.

"Yo disfruto bailar y me animo, aunque haga un loco a veces. Pero acá la producción siempre me da (en) el gusto y es un sueño para mí", agregó.

Y es que al momento de presentarse, "Pampita" se llenó de aplausos entre quienes estaban en el estudio y, minutos después, aprovechó de colgar algunas imágenes en sus redes sociales.