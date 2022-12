Patricia López revela que ya tuvo a su bebé: Se llama Río y nació en Eslovenia

Según contó, estuvo seis días hospitalizada en un recinto de Slovenj Gradec y durante este miércoles les dieron el alta.

La actriz Patricia López-Menadier reveló que ya tuvo a su bebé, a quien nombró como Río.

A través de Instagram, López señaló que el bebé nació en un hospital de Slovenj Gradec, en Eslovenia, a través de una cesárea .

Según señaló, estuvo seis días hospitalizada en el recinto y durante este miércoles les dieron el alta, por lo que podrán regresar a su casa.

De paso, indicó que el niño nació "sanito, luminoso como un Sol y maravillosamente bien".

"Me voy feliz", subrayó, agregando que "mi hijo se llama Río, ese nombre fue creación de mi maestra, Isha, no estaba muy segura con los nombres y se me ocurre preguntarle".

Su maestra le indicó que "me gusta mucho Río y si te preguntan cuando grande por qué le pusiste así, le puedes responder que lo único que él necesita es fluir en la vida ", a lo que López señaló que "me pareció hermoso el mensaje para él y para mí como madre".

Sobre el estar hospitalizada estos días, la actriz chilena señaló que "fue muy intenso y completamente inesperado (...) extrañé tanto nuestro hogar, nuestro nido, ese espacio sagrado en el que me sentía gestando tan segura, tranquila y protegida".