Paty Cofré relata que Sebastián Sichel prometió ayudarla con su pensión y nunca cumplió

La comediante dijo tener "mucha rabia" con los dichos del ex ministro, quien luego fue candidato presidencial.

La noche de este jueves, en un nuevo episodio de 'Socios de la parrilla' por Canal 13, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta (Pedro Ruminot estuvo ausente) recibieron a la comediante Paty Cofré y a su compañero de trabajo, el humorista Mauricio Flores.

La dupla de amigos anfitriones del programa recibió con gran entusiasmo a los artistas, quienes están presentando un entretenido show a lo largo de Chile, 'Súper- héroes sin HD'.

En el espacio, ambos hablaron de una serie de temas, tanto profesionales como personales. De hecho, Cofré hizo una sorprendente revelación relacionada a un excandidato presidencial ​en la sección 'Mito o verdad'.

"A Paty Cofré un candidato presidencial le prometió ayudarla con su pensión, ¿mito o verdad?", comenzó preguntando Pancho Saavedra, a lo que ella contestó que fue verdad.

"Fue este caballero que se llama, que no salió en ninguna parte después, parece. Es [Sebastián] Sichel. Tengo pica con el Sichel. Resulta que me invitó la señora Tonka con la señora Raquel Argandoña al programa de la mañana en el verano", comenzó diciendo la artista.

Y agregó: "Tengo mucha rabia, porque sobre todo un hombre cuando promete algo tiene que cumplirlo. Él era ministro de Desarrollo Social, entonces me pregunta cuál es mi problema".

"Yo le dije 'mire, yo estoy luchando por mi jubilación desde el primer mandanto de la señora Bachelet y he seguido y golpeado puertas y nadie me abre la puerta'. En BancoEstado yo pagaba todos los meses mi billete, me timbraba el banco y yo firmaba. Lo hice hasta el 2001, entonces la misma niña ahí de ChileAtiende me dijo que no pusiera más plata, que ahora había que esperar que venga la jubilación no más", continuó relatando.

Y añadió: "Partió el estallido social y se cerró todo y ahí quedó. Entonces después empezó de nuevo a abrirse todo y viene la pandemia, ahí quedé y en ese intertanto en el verano me llamó la señora Tonka y estaba este señor de invitado.

En medio de su relato, en el programa mostraron un extracto de lo que contó Paty cuando estuvo junto a Sichel en 'Bienvenidos' en enero de 2020. Ahí, el exministro se comprometió a hacerse cargo de su caso.

"Y empecé a esperar, a esperar al señor Sichel, esperé su llamado y fue una eternidad, nunca me llamó, nunca supe más de él hasta cuando se presentó a Presidente, pero bucha que habría sido mentiroso, porque en realidad me mintió y sigo luchando por lo de la jubilación", expresó.

Tras contar su historia, Pancho Saavedra le prometió brindarle su ayuda desinteresada para arreglar la situación. "Paty, quizás nosotros no somos ni asistentes sociales ni nada pero aquí cuentas con un grupo de amigos, nosotros nos vamos a comprometer a ayudarte (...) vamos a estar al lado tuyo y nos vas a contar pronto la buena noticia de que ya te están entregando tu plata, así que nosotros te vamos a ayudar, no te sientas sola", le dijo el animador.

De forma inesperada, Cofré se levantó y abrazó emocionada hasta las lágrimas a Saavedra. "Muchas gracias, que Dios los bendiga", cerró la comediante.