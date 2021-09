Princesa Alba cumple nuevo hito en su carrera: Su foto aparece en Time Square

La cantante de música urbana anunció hace unos días una gira por España y México tras lanzar su primer disco de larga duración titulado "besitos, cuídate".

La cantante nacional, Princesa Alba, acaba de cumplir un nuevo hito en su carrera: Su foto apareció en Time Suare, Nueva York.

Así lo dio a conocer la intérprete de "Summer Love" en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen de ella en Spotify, pero proyectada en la concurrida avenida estadounidense.

La joven artista de música urbana explicó que esto es uno de sus sueños, por lo que se encuentra feliz al cumplirlo.

"Me acuerdo que el 1 de enero del 2021 estaba tirada en mi cama, escribiendo en mi diario una lista de 10 hitos que quería lograr este año. Uno de ellos era estar aquí, y de verdad que estoy conmovida hasta los huesos" , aseguró la creadora de "Mi Only One".

Princesa Alba agradeció a la plataforma de música, Spotify, por visibilizar su música.

"Gracias a Spotify por hacerme parte del programa EQUAL, muy orgullosa de ser parte de esta familia de mujeres increíble", añadió.

La cantante se encuentra en un momento internacional de su carrera. Solo hace unos días anunció una gira por España y México para noviembre de 2021.