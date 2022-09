Rafael Cavada recuerda la aterradora muerte del camarógrafo José Couso en la guerra de Irak

"Él era muy bueno en lo que hacía. Él había elegido quedarse ahí porque sentía que tenía una responsabilidad", recordó el periodista sobre el camarógrafo en "De tú a tú".

Rafael Cavada fue invitado a un nuevo episodio de "De tú a tú", en donde repasó parte de su carrera profesional y contó detalles de su vida provida junto a Martín Cárcamo.

El reportero de 54 años, que se hizo célebre por su cobertura de la guerra de Irak en 2003, reveló qué fue lo más fuerte que ha experimentado durante su cobertura a las noticias internacionales fue la muerte del camarógrafo José Manuel Couso .

"Varias cosas, muchas de las cuales no me gusta mucho hablar. Te diré que la muerte de José Manuel Couso fue una de las cosas más terribles de los que nos tocó ver", manifestó.

"A José Manuel Couso le explotó una bomba y lo quebró entero. Le fracturó todas las costillas, la clavícula, le rompió el fémur en tres partes, se lo dejó expuesto. Le arrancó un pedazo de pierna", indicó.

“Yo lo ayudé, porque consideré que ponerme a grabar no servía de nada. Cuando hay otra gente ayudando, uno graba. No soy tan valiente. Si el tipo estaba ahí y necesitaba ayuda, yo no podía mirar sin hacer nada”, señaló.

Rafael Cavada contó cómo se desarrolló el deceso de profesional en Irak. "Nosotros estábamos en el piso 15 del Hotel Palestina grabando en la habitación de unos mexicanos. Como era una suite tenía tres balcones, y en los tres tú veías diferentes escenarios de combates. Combate de helicóptero, combate de artillería", afirmó.

"En uno de ellos había un puente que está al lado del Ministerio de Comercio iraquí, y ahí había una tremenda batalla de lado a lado. De hecho, requirieron apoyo aéreo", afirmó.

"En algún momento, un tanque dispara primero hacia allá y mata a un corresponsal de Al Jazeera. Poco después gira hacia allá y dispara contra el hotel", reveló.

"José Manuel Couso estaba en un piso, y nosotros que estábamos más arriba. No nos mata porque en ese momento alguien llegó y salimos del balcón", indicó.

"Empezamos a grabar y ahí escuché a Fernidando Pellegrini, de la RAI, que pedía ayuda porque José Manuel Couso estaba herido. Ahí entré a la habitación, grabando de hecho. Lo primero que me dice su periodista es que no grabara. Yo lo vi, dejé de grabar y salí a buscar algo para llevarlo", contó.

"Finalmente, lo pusimos arriba de un colchón. Lo llevamos a un ascensor y de ahí a un hospital que estaba como a ocho cuadras. José Manuel muere cuatro horas después por hemorragia interna", aseveró.

El periodista contó que la muerte del profesional marcó profundamente al equipo y a los otros corresponsales.

"Esa noche lloramos todos, éramos 15 periodistas, todos muy golpeados por eso. Al otro día salimos todos a grabar. Todos entendiamos que eso tenía que servir para algo", indicó.

"Muchos dijeron que nos fuéramos. Que cuando sacaran el cuerpo de José Manuel no teníamos nada más que hacer acá, los españoles, sobre todo", agregó.

Finalmente, Rafael Cavada recordó la calidad profesional de José Manuel Couso.

"Él era muy bueno en lo que hacía. Él había elegido quedarse ahí porque sentía que tenía una responsabilidad. Su familia le había pedido que se fuera y él dijo: 'No, mi familia tiene que saber lo que ocurre. Mis hijas tienen que ver lo que ocurre acá'. Y sus hijas lo recibieron en una bolsa de plástico", concluyó.