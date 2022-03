Representante de Polonia se corona como Miss Mundo 2021

Por T13 COMPARTIR



jueves 17, marzo 2022 4:43 Hrs

"Cuando escuché mi nombre me quedé en shock, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada de llevar la corona de Miss Mundo y no veo la hora de ponerme a trabajar. Recordaré este increíble capítulo en Puerto Rico por el resto de mi vida", indicó Karolina Bielawska al momento de ser coronada.